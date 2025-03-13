Росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 13 березня росіяни 84 рази атакували позиції ЗСУ. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони України, зокрема населені пункти Уланове, Старикове, Кучерівка, Славгород, Яструбщина, Сидорівка Сумської області та Відродженівське Харківської області.

На Харківському напрямку війська РФ тричі наступали на позиції українських захисників в районі Вовчанська та Дорошівки. Триває одне боєзіткнення.

Двічі противник атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Богуславки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають п’ять атак в районі Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Нового, Новомихайлівки ще дві атаки вже відбито.

Три боєзіткнення зафіксовано на Сіверському напрямку, два зіткнення не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського.

На даний час на Краматорському напрямку відбувається одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Українські захисники дають гідну відсіч.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмів позицій українських захисників в районах Торецька та Дружби. Три боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 32 атаки на позиції українських захисників в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 25 атак противника, сім боєзіткнень тривають дотепер. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по Покровську.

На Новопавлівському напрямку росіяни тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, українські захисники вже відбили дві атаки ворога, триває бій.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки в районах Новополя та Новосілки, ще один бій триває. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, КАБи ворог скидав в районах населених пунктів Шевченко та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупанти атакують в районі Степового, П’ятихаток, Кам’янського, а також в напрямку Новоандріївки, за підтримки штурмової авіації. На даний час одну атаку ворога відбито, ще сім - тривають.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

В Курській області, за наявною на цей час інформацією, українські захисники відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Крім того, ворог 18 разів завдавав авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіаційних бомб, та здійснив 106 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.