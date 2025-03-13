Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 13 марта россияне 84 раза атаковали позиции ВСУ. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Украины, в частности населенные пункты Уланово, Стариково, Кучеровка, Славгород, Яструбщина, Сидоровка Сумской области и Возрожденовское Харьковской области.

На Харьковском направлении войска РФ трижды наступали на позиции украинских защитников в районе Волчанска и Дорошевки. Продолжается одно боестолкновение.

Дважды противник атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении, вблизи Голубовки и Богуславки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражают пять атак в районе Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки еще две атаки уже отбиты.

Три боестолкновения зафиксировано на Северском направлении, два столкновения не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского.

В настоящее время на Краматорском направлении происходит одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Украинские защитники дают достойный отпор.

На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмов позиций украинских защитников в районах Торецка и Дружбы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 25 атак противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по Покровску.

На Новопавловском направлении россияне трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, украинские защитники уже отбили две атаки врага, продолжается бой.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки в районах Новополя и Новоселки, еще один бой продолжается. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, КАБы враг сбрасывал в районах населенных пунктов Шевченко и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупанты атакуют в районе Степного, Пятихаток, Каменского, а также в направлении Новоандреевки, при поддержке штурмовой авиации. В настоящее время одна атака врага отбита, еще семь - продолжаются.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

В Курской области, по имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники отбили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг 18 раз наносил авиационные удары, сбросив 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 106 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.