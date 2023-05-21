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Росіяни навмисно обстріляли цивільний будинок в Херсонській області: є жертва

Фото: росіяни атакували Херсонську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В результаті умисної атаки росіян в селі Козацьке Херсонської області загинув чоловік.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке", - повідомив Прокудін.

За його даними, військові РФ прицільно обстріляли житловий будинок, внаслідок чого 55-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.

Зауважимо, що селище Козацьке знаходиться на правому березі Херсонської області, яку було звільнено від російських окупантів в листопаді минулого року. Після виходу росіян з правобережжя Херсонської області вони почали обстрілювати його з зокрема з артилерійської та мінометної зброї.

До того ж росіяни продовжують завдавати ракетних обстрілів і по звільненому Херсону.

Нагадаємо, що днями росіяни випустили 529 снарядів по Херсонській області.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область