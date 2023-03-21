Росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Загарбники вивезли частину мешканців тимчасово окупованих Олешок до Чаплинки у примусовому порядку, нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні помешкання цивільних.

Також у населеному пункті активно процвітає мародерство.

"Так і виглядає "російське звільнення", а саме заміщення собою місцевих і грабіж. Водночас мешканці Олешок, яких вивезли в інше місто, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу, ніж взяти паспорти РФ для отримання виплат у 10 тисяч рублів", - додали у ЦНС.