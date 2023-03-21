Россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов, - ЦНС

Захватчики вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек в Чаплинку в принудительном порядке, якобы из-за украинских обстрелов. При этом враг занимает пустые жилища гражданских.

Также в населенном пункте активно процветает мародерство.

"Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж. В то же время жители Олешек, которых вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем взять паспорта РФ для получения выплат в 10 тысяч рублей", - добавили в ЦНС.