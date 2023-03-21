Россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов, - ЦНС

Россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Захватчики вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек в Чаплинку в принудительном порядке, якобы из-за украинских обстрелов. При этом враг занимает пустые жилища гражданских.
Также в населенном пункте активно процветает мародерство.
"Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж. В то же время жители Олешек, которых вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем взять паспорта РФ для получения выплат в 10 тысяч рублей", - добавили в ЦНС.
Напомним, россияне в оккупированном Токмаке угрожают вывезти детей в РФ в случае отказа от "паспортизации".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.