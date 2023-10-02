Росіяни нарощують загородження під Бєлгородом і не полишають спроб оточити Авдіївку

"На Куп’янському напрямку ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області. Здійснював пошук слабких місць в нашій обороні, наступальних дій не вів", - розповів Ковальчук.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога в районі Белогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог вів оборонні дії з метою стримування просування ЗСУ. Також російські війська безуспішно намагались прорвати оборону в районі Богданівки та Білої Гори Донецької області.

"Крім цього ворог намагався відновити втрачене положення в районі Григоровки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Але успіху не мав", - додав спікер.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджував зусилля на веденні наступальних дій з метою встановленні повного контролю над Мар’їнкою, де минулого тижня здійснив 76 невдалих спроб витіснити Сили оборони з позицій.

"Також загарбники не відмовляються від плану оточення Авдіївки Донецької області. Намагались прорвати нашу оборону, але успіху не мали", - зазначив він.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 38 бойових зіткнень.

Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ситуація на південь від Роботиного "нестабільна, складна та динамічна", оскільки важливі польові укріплення там неодноразово переходили з рук до рук.