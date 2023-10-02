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Россияне наращивают заграждения под Белгородом и не оставляют попыток оцепить Авдеевку

Фото: оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. А враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области и не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне, наступательных действий не вел", - рассказал Ковальчук.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаки врага в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел оборонительные действия с целью сдерживания продвижения ВСУ. Также российские войска безуспешно пытались прорвать оборону в Богдановке и Белой Горе Донецкой области.

"Кроме этого враг пытался восстановить утраченное положение в районе Григоровки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Но успеха не имел", - добавил спикер.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой, где на прошлой неделе предпринял 76 неудачных попыток вытеснить Силы обороны с позиций.

"Также захватчики не отказываются от плана оцепления Авдеевки Донецкой области. Пытались прорвать нашу оборону, но успеха не имели", - отметил он.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. В частности, судя из отчета Института изучения войны, ситуация к югу от Работиного "нестабильная, сложная и динамическая", поскольку важные полевые укрепления там неоднократно переходили из рук в руки.

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