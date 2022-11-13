Росіяни нарощують сили біля Мелітополя та зменшують війська в окупованій Херсонській області, - Генштаб

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окупанти також продовжують підготовку мобілізованих у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення осіб до районів ведення бойових дій.

Протягом 13 листопада противник завдав один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. У військових комісаріатах Брестської області з 7 по 11 листопада проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. При цьому зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних дронів з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

- з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне; на Бахмутському напрямку - з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

- з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

- з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка; на Запорізькому напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

На Таврійському напрямку під артилерійський вогонь ворога потрапили райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

Тим часом у деокупованих населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Також відзначається нарощення угруповання російських військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста зводяться укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним забороняють наближатись до району аеродрому. До міста також прибувають колони зі сторони міста Токмак.

При цьому у тимчасово окупованих населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу ворога. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Українська авіація протягом 12 листопада завдала по росіянам 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.