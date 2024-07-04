Росіяни посилюють атаки на двох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

У середу, 3 липня, російський агресор продовжив спроби просунутися в Донецькій області, однак Сили оборони не дозволили цим планам реалізуватися. З початку доби на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

Ворожі обстріли

Впродовж доби терористи завдали по території України 6 ракетних ударів із використанням 16 ракет. Крім того, ворог здійснив 36 авіаційних ударів (скинув 51 КАБ), задіяв 303 дрони-камікадзе та понад 2600 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти з використанням різних типів зброї.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів за підтримки авіації 11 разів. Атаки були зафіксовані у районах Липців, Вовчанська та Глибокого. Поблизу Вовчанська в даний час триває бій. Ситуація контрольована.

Протягом доби ворог втратив 111 осіб вбитими та пораненими і 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк і сім автомобілів. Крім того, пошкоджено одну гармату і три бойових броньованих машини.

На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції захисників чотири рази. Бої точилися біля Стельмахівки, де було відбито три атаки, а ще одна - триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 29 разів атакували українських захисників. Біля населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка і Терни, було відбито 23 атаки, п’ять атак ворога триває. Також триває бій у Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника біля Верхньокам’янського та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі п’ять спроб загарбників просунутися поблизу Калинівки. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 17 разів намагалися потіснити українських захисників поблизу Деліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакує. Впродовж дня агресор здійснив 34 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність окупантів зберігається у районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогресу, Яснобродівки, Уманського і Карлівки.

Загалом захисники відбили 24 атаки. Тривають 10 боєзіткнень біля Євгенівки, Воздвиженки і Калинового. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 320 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено 6 артилерійських засобів, підбито танк противника. Втрати загарбників уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 12 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка і Костянтинівка.

На Покровському напрямку ворог провів чотири спроби штурму позицій наших воїнів поблизу населених пунктів Водяне, Урожайне та Макарівка. Успіху не мав.

Крім того, противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Роботине та Щербаки.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.