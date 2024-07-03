Біля Торецька росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. На щастя цивільні, яких евакуювали, в результаті вибуху були не ушкоджені.

"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері - інакше ми б згоріли", - розповів парамедик Руслан Губанов.

Ситуація на Торецькому напрямку

Нещодавно Генштаб повідомляв, що російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Окрім цього РФ сконцентрувала свої сили в районі Новоолександрівки, що на Покровському напрямку.

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