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Росіяни направили корабель з "Калібрами" в Азовське море: у мережі показали відео

Фото: росіяни направили корабель з "Калібрами" в Азовське море (mil.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський корабель "Василий Быков", який може нести крилаті ракети "Калібр", помітили у Керченській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі пишуть, що корабель росіян зараз заходить до Азовського моря. При цьому на кормі у нього може бути зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тор".

Корабель "Василий Быков" може нести на борту до 8 крилатих ракет "Калібр" або Х-35.

Російські удари по Україні

Зазначимо, що з початку травня російські окупанти значно посилили удари по Україні. Для своїх атак ворог використовує крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед".

Остання атака ворога відбувалася сьогодні, 22 червня, вночі. Тоді окупанти застосували чотири дрони "Шахед", три гіперзвукові ракети "Кинжал" і три крилаті ракети Х-22. Українським захисникам вдалося збити три ворожі БПЛА.

У Повітряних силах розповіли, що метою такого удару росіян стали об'єкти критичної інфраструктури України.

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