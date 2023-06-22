RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море: в сети показали видео

Фото: россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море (mil.ru)
Автор: Иван Носальский

Российский корабль "Василий Быков", который может нести крылатые ракеты "Калибр", заметили в Керченском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети пишут, что корабль россиян сейчас заходит в Азовское море. При этом на корме у него может находится зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тор".

Корабль "Василий Быков" может нести на борту до 8 крылатых ракет "Калибр" или Х-35.

Российские удары по Украине

Отметим, что с начала мая российские оккупанты значительно усилили удары по Украине. Для своих атак враг использует крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

Последняя атака врага происходила сегодня, 22 июня, ночью. Тогда оккупанты применили четыре дрона "Шахед", три гиперзвуковых ракеты "Кинжал" и три крылатые ракеты Х-22. Украинским защитникам удалось сбить три вражеских БПЛА.

В Воздушных силах рассказали, что целью такого удара россиян стали объекты критической инфраструктуры Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиАзовское мореВойна России против Украины