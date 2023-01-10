Росіяни завдали ударів по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
У вівторок, 10 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти знову наносять удари!", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов звертається до жителів Харкова та області та закликає їх перебувати в укриттях.
Оновлено 23:04
"Суспільне" повідомляє, що у Харкові пролунав повторний вибух.
Оновлено (23:51)
Глава ОВА розповів, що росіяни обстріляли Київський район.
"Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів", - вказав Синєгубов.
За його словами, попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС.
Нагадаємо, що біля Харкова вранці 9 січня пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Російські окупанти ввечері 7 січня атакували Харків. У місті було чутно чотири вибухи.
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