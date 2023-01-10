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Россияне наносят удары по Харькову

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Харьков, Вторник 10 января 2023 22:59
Россияне наносят удары по Харькову Фото: Россияне наносят удары по Харькову (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты снова наносят удары!", - говорится в сообщении.

Синегубов обращается к жителям Харькова и области и призывает их находиться в укрытиях.

Обновлено 23:04

"Суспільне" сообщает, что в Харькове раздался повторный взрыв.

Напомним, что возле Харькова утром 9 января прогремела серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Российские кафиры вечером 7 января атаковали Харьков. В городе было слышно четыре взрыва.

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