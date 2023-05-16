Росіяни нанесли 20 ударів по Сумській області: є руйнування та поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Окупанти протягом дня здійснили 12 обстрілів прикордоння.

Також раніше ми писали, що у неділю, 14 травня, під ворожими обстрілами опинилося дві громади Сумської області.

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