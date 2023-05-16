Росіяни нанесли 20 ударів по Сумській області: є руйнування та поранений
Фото: росіяни нанесли 20 ударів по Сумській області (facebook.com/mod.mil.rus)
У вівторок, 16 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Окупанти протягом дня 20 разів обстріляли прикордонні громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області. Всього зафіксовано 112 вибухів.
- Миропільська громада: зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БПЛА. Також ворог бив з міномета - 11 вибухів. Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади - 5 вибухів. Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна людина зазнала поранень.
- Білопільська громада: ворог бив з міномета - 33 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС - 3 вибухи та артобстріл - 8 вибухів.
- Юнаківська громада: був обстріл з міномета (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).
- Хотінська громада: ворог скинув 5 мін.
- Великописарівська громада: здійснено обстріл (12 вибухів) з гранатомета та артобстріл - 12 вибухів.
- Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Окупанти протягом дня здійснили 12 обстрілів прикордоння.
Також раніше ми писали, що у неділю, 14 травня, під ворожими обстрілами опинилося дві громади Сумської області.
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