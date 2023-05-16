Россияне нанесли 20 ударов по Сумской области: есть разрушения и раненый

Во вторник, 16 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. Оккупанты в течение дня 20 раз обстреляли приграничные общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 112 взрывов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Оккупанты в течение дня совершили 12 обстрелов приграничья.

Также ранее мы писали, что в воскресенье, 14 мая, под вражескими обстрелами оказались две общины Сумской области.

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