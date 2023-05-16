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Россияне нанесли 20 ударов по Сумской области: есть разрушения и раненый

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Сумская область, Вторник 16 мая 2023 22:30
Россияне нанесли 20 ударов по Сумской области: есть разрушения и раненый Фото: россияне нанесли 20 ударов по Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 16 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. Оккупанты в течение дня 20 раз обстреляли приграничные общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 112 взрывов.

  • Миропольская община: зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ (4 взрыва) с помощью БПЛА. Также враг бил из миномета - 11 взрывов. Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел общины - 5 взрывов. Поврежден элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Однин человек получил ранения.
  • Белопольская община: враг бил из миномета - 33 взрыва. В результате одного из обстрелов поврежден частный жилой дом. Также был обстрел из АГС - 3 взрыва и артобстрел - 8 взрывов.
  • Юношеская община: был обстрел из миномета (4 взрыва).
  • Середино-будская община: россияне совершили артиллерийский обстрел (14 взрывов).
  • Хотинская община: враг сбросил 5 мин.
  • Великописаревская община: совершен обстрел (12 взрывов) из гранатомета и артобстрел - 12 взрывов.
  • Новослободская община: был минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Оккупанты в течение дня совершили 12 обстрелов приграничья.

Также ранее мы писали, что в воскресенье, 14 мая, под вражескими обстрелами оказались две общины Сумской области.

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