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Росіяни намагаються змусити мешканців Херсонської області голосувати на псевдовиборах

Фото: на ТОТ росіяни планують змушувати людей голосувати на псевдовиборах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни планують змусити жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області взяти участь в так званих "виборах", які пройдуть там у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію руху спротиву "Жовта стрічка".

Активісти руху дізнались, що так звані виборчі штаби окупантів планують зробити обхід місцевих жителів, під час якого будуть тиснути та змушувати людей голосувати.

"Закликаємо не відчиняти двері представникам окупаційних виборчих штабів та ні в якому разі не брати участь у псевдовиборах", - закликали представники руху.

"Вибори" на окупованих територіях

Наприкінці травня в РФ внесли зміни до закону, який дозволяє проводити вибори на окупованих територіях. Тепер, 10 вересня під час місцевих виборів в Росії, псевдовибори пройдуть і на ТОТ.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати псевдовибори в той же день, що й вибори у Росії.

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Херсонська область