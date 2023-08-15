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Россияне пытаются заставить жителей Херсонской области голосовать на псевдовыборах

Фото: на ТОТ россияне планируют заставлять людей голосовать на псевдовыборах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне планируют заставить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области поучаствовать в так называемых "выборах", которые пройдут там в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию движения сопротивления "Желтая лента".

Активисты движения узнали, что так называемые избирательные штабы окупантов планируют совершить обход местных жителей, во время которого будут давить и заставлять людей голосовать.

"Призываем не открывать двери представителям оккупационных избирательных штабов и ни в коем случае не участвовать в псевдовыборах", – призвали представители движения.

"Выборы" на оккупированных территориях

В конце мая в РФ внесли изменения в закон, разрешающий проводить выборы на оккупированных территориях. Теперь, 10 сентября во время местных выборов в России, псевдовыборы пройдут и на ТОТ.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" , поэтому планирует организовать псевдовыборы в тот же день, что и выборы в России.

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Херсонская область