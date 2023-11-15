UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни намагаються зламати акаунти українців в Signal

Фото: російські зловмисники намагаються зламати акаунти в Signal (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни чи інші зловмисники намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, зловмисники розсилають фішингові повідомлення під виглядом нібито техпідтримки з метою отримати доступ до месенджера.

"Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером SIGNAL. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок!" - написали Повітряні сили.

В ПС наголосили, що громадянам необхідно бути пильними та не надсилати відповіді на схожі запити.

Російські кібератаки

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака