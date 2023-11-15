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Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal

Фото: российские злоумышленники пытаются сломать аккаунты в Signal (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне или другие злоумышленники пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, злоумышленники рассылают фишинговые сообщения под видом якобы техподдержки с целью получить доступ к мессенджеру.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русных мессенджером SIGNAL. Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!" - написали Воздушные силы.

В ВС подчеркнули, что гражданам необходимо быть бдительными и не посылать ответы на подобные запросы.

Российские кибератаки

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

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Кибератака