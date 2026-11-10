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Росіяни намагаються "заморозити" Кривий Ріг, місто під масованою атакою дронів

23:25 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: росіяни атакують Кривий Ріг (Getty Images)

Увечері 10 листопада Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських дронів. Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За словами Вілкула, місто атакують ворожі безпілотники, а їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури. У повітрі залишаються ще дрони.

Голова облради Микола Лукашук вважає, що росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги. Інформації про влучання і наслідки атаки поки немає.

Енергетика стала головною ціллю Росії останніми днями. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, зокрема на Дніпропетровщині. За даними Укренерго, через пошкодження світла не мали споживачі в шести областях.

Дніпропетровщина опиняється під ударами майже щодня. 8 листопада російський дрон влучив у будинок у передмісті Дніпра: одна людина загинула, ще троє отримали поранення, а на місці спалахнула пожежа. Того ж дня внаслідок нічної атаки на енергетику без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів в області.

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Кривий РігДніпропетровська областьГрафіки відключення світлаВійна в Україні