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Россияне пытаются "заморозить" Кривой Рог, город под массированной атакой дронов

23:25 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне атакуют Кривой Рог (Getty Images)

Вечером 10 ноября Кривой Рог оказался под массированной атакой русских дронов. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, атака продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По словам Вилкула, город атакуют вражеские беспилотники, а их целями являются объекты критической инфраструктуры. В воздухе остаются еще дроны.

Глава облсовета Николай Лукашук считает, что россияне пытаются заморозить Кривой Рог.

Жителей призвали оставаться в укрытиях к отбою тревоги. Информации о попадании и последствиях атаки пока нет.

Энергетика стала главной целью России в последние дни. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, в том числе на Днепропетровщине. По данным Укрэнерго, из-за повреждения света не было потребителей в шести областях.

Днепропетровщина оказывается под ударами почти каждый день. 8 ноября российский дрон попал в дом в пригороде Днепра: один человек погиб, еще трое получили ранения, а на месте вспыхнул пожар. В тот же день в результате ночной атаки на энергетику без света остались более 600 тысяч потребителей в области.

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Кривой РогДнепропетровская областьГрафики отключения светаВойна в Украине