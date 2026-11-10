Россияне пытаются "заморозить" Кривой Рог, город под массированной атакой дронов

Энергетика стала главной целью России в последние дни. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, в том числе на Днепропетровщине. По данным Укрэнерго, из-за повреждения света не было потребителей в шести областях.

Днепропетровщина оказывается под ударами почти каждый день. 8 ноября российский дрон попал в дом в пригороде Днепра: один человек погиб, еще трое получили ранения, а на месте вспыхнул пожар. В тот же день в результате ночной атаки на энергетику без света остались более 600 тысяч потребителей в области.