Росіяни намагаються залякати українців, але сили ППО працюють на максимум, - Сухопутні війська

Він зазначив, що, зокрема, Київ та Київська область піддаються черговим цинічним ракетним атакам.

"Ворог, витрачаючи колосальні ресурси та смертоносне озброєння, намагається залякати нас. Але кожна попередня, сьогоднішня та будь-яка наступна спроби ракетного терору - отримують і будуть отримувати гідну відсіч від Сил оборони. Ми - незламні!" - написав він.

Так, Павлюк підкреслив, що підрозділи ППО перебувають у повній бойовій готовності і відпрацьовують по запущених ворогом ракетах на максимумі свого потенціалу.

Він просить українців зберігати спокій та вірити у ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві було чути кілька серій вибухів. За даними КМВА, внаслідок атаки було пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик.

До того ж, у столиці постраждали троє людей внаслідок ворожої атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.