Росіяни намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового, - ЗСУ

За його словами, минулої доби на Курахівському напрямку було 40 штурмів, ворог намагався прорвати українські оборонні рубежі.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це насамперед дасть їм можливість перегрупуватися - вивести деякі підрозділи на відновлення. А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що росіяни намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового для того, щоб, зокрема, прорвати оборону міста.

"Російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як КАБи, так і артилерію. Сили оборони стримують противника і завдають втрат. Місто контролюють Сили оборони, а ДРГ, які прориваються, оперативно знищуються", - додав речник.