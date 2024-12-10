Россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово, - ВСУ

По его словам, за прошедшие сутки на Кураховском направлении было 40 штурмов, враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это в первую очередь позволит им перегруппироваться - вывести некоторые подразделения на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что россияне пытаются взять под контроль логистические пути, которые ведут к Курахово для того, чтобы, в частности, прорвать оборону города.

"Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Силы обороны сдерживают противника и наносят урон. Город контролируют Силы обороны, а прорывающиеся ДРГ оперативно уничтожаются", - добавил спикер.