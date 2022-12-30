Росіяни намагаються виявити "кротів" за допомогою атак дронів: Кім розкрив подробиці

"У мене складається враження, що окупанти вже не перший авіаналіт намагаються виявити наші канали інформування", - написав Кім.

Він пояснив, що росіяни через різні канали надають різну інформацію про кількість дронів, що вилетіли чи то вже збитих. Наприклад, через один канал "зливають", що летить 30, через інший 25 чи 20, так само і зі збитими.

Після цього, за словами Кіма, росіяни все ж випускають декілька "прострочених мопедів", щоб якось підкріпити цю інформацію, і спостерігають за тим, з якого каналу інформація потрапить до українських джерел. Проте голова Миколаївської ОВА запевнив, що росіянам не вдасться здійснити цей задум.

"Це робиться зрозуміло навіщо. Наші очі вам не по зубах", - запевнив Кім.