Россияне пытаются обнаружить "кротов" с помощью атак дронов: Ким раскрыл подробности

"У меня создается впечатление, что оккупанты уже не первый авианалет пытаются выявить наши каналы информирования", - написал Ким.

Он пояснил, что россияне через разные каналы предоставляют разную информацию о количестве вылетевших или уже сбитых дронов. Например, через один канал "сливают", что летят 30, через другой 25 или 20, так же и со сбитыми.

После этого, по словам Кима, россияне все же выпускают несколько "просроченных мопедов", чтобы как-то подкрепить эту информацию, и наблюдают за тем, по какому каналу информация попадет в украинские источники. Однако глава Николаевской ОВА заверил, что россиянам не удастся осуществить этот замысел.

"Это делается понятно зачем. Наши глаза вам не по зубам", - заверил Ким.