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Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра, - Генштаб

Вівторок 19 грудня 2023 21:40
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Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра, - Генштаб Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують спроби витіснити українських військових з лівого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 8 спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, із втратами відступив", - повідомили у Генштабі.

У відомстві зауважили, що наші підрозділи стійко тримають оборону та надалі утримують зайняті позиції. ЗСУ завдають вогневого ураження противнику та продовжують заходи із розширення плацдарму.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

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