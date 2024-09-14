Росіяни намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області, - "Хартія"

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що російські окупанти захопили Синьківку в Харківській області й просунулися ще на трьох напрямках.

Зауважимо, що вчора Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

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