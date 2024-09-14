Россияне пытаются отбить утраченные позиции в Харьковской области, - "Хартия"

Ситуация в Харьковской области

Напомним, недавно мы сообщали, что российские оккупанты захватили Синьковку в Харьковской области и продвинулись еще на трех направлениях.

Отметим, что вчера Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска.

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