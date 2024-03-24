Росіяни намагаються створити власні морські дрони, але невдало, - Буданов

Застосування морських дронів ЗСУ

На відміну від росіян українські військові успішно застосовують морські ударні безпілотники для знищення кораблів супротивника.

Так, 5 березня підрозділ ГУР Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів. Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту у Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат від морських дронів росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають менш цінними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.