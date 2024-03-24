Росіяни намагаються створити власні морські дрони, але невдало, - Буданов

Російська військова промисловість намагається сконструювати власні морські ударні безпілотники, але поки що безуспішно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море".
"У них є розробки. Але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, а всі інші випадки у них невдалі були", - заявив Буданов.
За його словами, неуспішне використання російських морських ударних дронів у технічній причині.
Застосування морських дронів ЗСУ
На відміну від росіян українські військові успішно застосовують морські ударні безпілотники для знищення кораблів супротивника.
Так, 5 березня підрозділ ГУР Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів. Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт.
Це вже далеко не перша втрата російського флоту у Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат від морських дронів росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають менш цінними.
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