UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни намагаються створити власні морські дрони, але невдало, - Буданов

Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російська військова промисловість намагається сконструювати власні морські ударні безпілотники, але поки що безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море".

"У них є розробки. Але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, а всі інші випадки у них невдалі були", - заявив Буданов.

За його словами, неуспішне використання російських морських ударних дронів у технічній причині.

Застосування морських дронів ЗСУ

На відміну від росіян українські військові успішно застосовують морські ударні безпілотники для знищення кораблів супротивника.

Так, 5 березня підрозділ ГУР Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів. Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту у Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат від морських дронів росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають менш цінними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило БудановГУРВторгнення Росії до УкраїниДрони