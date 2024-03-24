Россияне пытаются создать собственные морские дроны, но неудачно, - Буданов

Российская военная промышленность пытается сконструировать собственные морские ударные беспилотники, но пока безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море".
"У них есть разработки. Но они как-то пытались его использовать. Однажды мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них были неудачными", - заявил Буданов.
По его словам, неуспешное использование российских морских ударных дронов кроется в технической причине.
Применение морских дронов ВСУ
В отличие от россиян, украинские военные успешно применяют морские ударные беспилотники для уничтожения кораблей противника.
Так, 5 марта подразделение ГУР Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов. В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет.
Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь от морских дронов россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.
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