Росіяни намагаються створити базу даних в Херсонській області, вдаються до шантажу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Тим часом окупаційна "влада" здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у одній зі шкіл під Херсоном нещодавно були виявлені касетні боєприпаси РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.