Оккупанты пытаются замедлить наступление ВСУ на юге: к чему прибегает враг
На Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
"На юге тоже довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши Вооруженные силы по основным направлениям наступления, а именно Мелитопольскому и Бердянскому, сталкиваются со сплошным минированием", - сказала Маляр.
По ее словам, враг минирует позиции даже в три слоя. А также все возможные направления движения.
Кроме того, россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты.
"И сейчас наши войска сталкиваются еще с такими осложнениями и инженерными укреплениями. Поэтому все это очень замедляет движение вперед. Но наши войска выполняют немало задач там", - отметила замминистра.
Она добавила, что одной из ключевых задач украинских бойцов ослабление врага.
"Поэтому враг продвигаться не может. И безусловно это снижение враждебного потенциала. Как оборонительного, так и наступательного", - рассказала Маляр.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А возле Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.
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