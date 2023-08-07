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Оккупанты пытаются замедлить наступление ВСУ на юге: к чему прибегает враг

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 09:00
Оккупанты пытаются замедлить наступление ВСУ на юге: к чему прибегает враг Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На юге тоже довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши Вооруженные силы по основным направлениям наступления, а именно Мелитопольскому и Бердянскому, сталкиваются со сплошным минированием", - сказала Маляр.

По ее словам, враг минирует позиции даже в три слоя. А также все возможные направления движения.

Кроме того, россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты.

"И сейчас наши войска сталкиваются еще с такими осложнениями и инженерными укреплениями. Поэтому все это очень замедляет движение вперед. Но наши войска выполняют немало задач там", - отметила замминистра.

Она добавила, что одной из ключевых задач украинских бойцов ослабление врага.

"Поэтому враг продвигаться не может. И безусловно это снижение враждебного потенциала. Как оборонительного, так и наступательного", - рассказала Маляр.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А возле Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

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