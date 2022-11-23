Росіяни намагаються штурмувати на низці напрямків, а ЗСУ завдають їм втрат: зведення Генштабу

Російські військові намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Тим часом наші воїни продовжують завдавати втрат ворогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Протягом поточної доби окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. Згідно з попередньою інформацією, проти України ворог застосував до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких було збито.
"Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється", - додає Генштаб.
Також цієї ночі росіяни завдали 2 ракетних удари по Запорізькій області й 5 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших воїнів.
Ворог, як відзначає Генштаб, продовжує зазнавати сильних втрат. До лікарняних закладів Горлівки протягом останніх днів були доставлені більше 30 важкопоранених окупантів.
Тим часом на території Луганської області росіяни продовжують примусове переселення патріотично налаштованих українців.
"Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", - додає пресслужба.
"Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими", - пише пресслужба.
Протягом доби наша авіація завдала 4 удари:
"Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів", - додає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 410 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 85 410 військових.
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