Росіяни намагаються штурмувати на низці напрямків, а ЗСУ завдають їм втрат: зведення Генштабу

Протягом поточної доби окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. Згідно з попередньою інформацією, проти України ворог застосував до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких було збито.

"Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється", - додає Генштаб.

Також цієї ночі росіяни завдали 2 ракетних удари по Запорізькій області й 5 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших воїнів.

Ситуація на напрямках

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; на Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області;

ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області; на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України;

у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України; на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині;

ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське;

противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів;

ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів; на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Ворог, як відзначає Генштаб, продовжує зазнавати сильних втрат. До лікарняних закладів Горлівки протягом останніх днів були доставлені більше 30 важкопоранених окупантів.

Тим часом на території Луганської області росіяни продовжують примусове переселення патріотично налаштованих українців.

"Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", - додає пресслужба.

Досягнення наших героїв

"Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 - поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 - пораненими", - пише пресслужба.

Протягом доби наша авіація завдала 4 удари:

3 - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

1 - по позиції зенітного ракетного комплексу.

"Воїни ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів", - додає Генштаб.