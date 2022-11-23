Россияне пытаются штурмовать на ряде направлений, а ВСУ наносят им потери: сводка Генштаба

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Между тем наши воины продолжают наносить потери врагу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
В течение текущих суток оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. Согласно предварительной информации, против Украины враг применил до 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых была сбита.
"Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Информация уточняется", - добавляет Генштаб.
Также этой ночью россияне нанесли 2 ракетных удара по Запорожской области и 5 обстрелов из РСЗО по позициям наших воинов.
Враг, как отмечает Генштаб, продолжает нести сильные потери. В больничные учреждения Горловки в течение последних дней были доставлены более 30 тяжелораненых оккупантов.
Тем временем на территории Луганской области россияне продолжают принудительное переселение патриотически настроенных украинцев.
"Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", - добавляет пресс-служба.
"Подтверждено поражение Силами обороны живой силы и военной техники противника за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожено и до 50 - ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 - ранеными", - пишет пресс-служба.
В течение суток наша авиация нанесла 4 удара:
"Воины ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов", - добавляет Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 410 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 85 410 военных.
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