Росіяни намагаються "схрестити" радянську ППО із новими системами, - ГУР

Юсов зазначив, що окупанти намагаються захиститися від далекобійних ударів України. З цією метою ворог почав намагатися створити єдину систему протиповітряної оборони, латаючи "дірки" старими системами ППО радянського зразка.

“Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні - ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 “вітязь”, - пояснив Юсов.

Росіяни розміщують системи ППО біля всіх великих міст. Також прикриваються промислові об'єкти, нафтопереробні заводи, об'єкти ВПК та об'єкти, які мають важливе політичне значення. Попри це, Україна продовжує завдавати руйнівних ударів по РФ.

“Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у рф становить від 18% до 20% - це надзвичайно великі цифри”, - резюмував Юсов.