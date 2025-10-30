Росіяни намагаються "схрестити" радянську ППО із новими системами, - ГУР
Російські окупанти шукають способи захистити об'єкти нафтопереробки та військової промисловості від українських дронів. Росіяни намагаються об'єднати в одну систему старі системи ППО та сучасні зразки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Юсов зазначив, що окупанти намагаються захиститися від далекобійних ударів України. З цією метою ворог почав намагатися створити єдину систему протиповітряної оборони, латаючи "дірки" старими системами ППО радянського зразка.
“Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні - ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 “вітязь”, - пояснив Юсов.
Росіяни розміщують системи ППО біля всіх великих міст. Також прикриваються промислові об'єкти, нафтопереробні заводи, об'єкти ВПК та об'єкти, які мають важливе політичне значення. Попри це, Україна продовжує завдавати руйнівних ударів по РФ.
“Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у рф становить від 18% до 20% - це надзвичайно великі цифри”, - резюмував Юсов.
Гібридні системи ППО в Україні
Україна ще з 2023 року працює над посиленням власної мережі ППО, комбінуючи старі радянські системи з новим західним озброєнням. Зокрема в жовтні 2023 року The New York Times повідомив, що Україна та США спільно створили гібридні системи протиповітряної оборони.
Програма отримала назву FrankenSAM. Фактично, це модернізовані радянські системи "Бук", які використовують зенітні ракети калібру НАТО та новітні радари. Системи такого типу дуже добре показали себе під час відбиття атак росіян - наскільки гарно, що виробництвом подібних зразків зацікавилися в Армії США.
"Дронові санкції" України
Зазначимо, що Україна продовжує планомірне винищення інфраструктури РФ. У ніч на 29 жовтня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства.
При цьому росіяни скаржилися, що низку регіонів РФ було атаковано ще до вечора 28 жовтня та впродовж ночі 29 числа. Серед іншого, під ударами опинилася Московська область Росії та безпосередньо Москва.