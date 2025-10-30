ua en ru
Россияне пытаются "скрестить" советскую ПВО с новыми системами, - ГУР

Украина, Четверг 30 октября 2025 18:58
Россияне пытаются "скрестить" советскую ПВО с новыми системами, - ГУР Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ищут способы защитить объекты нефтепереработки и военной промышленности от украинских дронов. Россияне пытаются объединить в одну систему старые системы ПВО и современные образцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что оккупанты пытаются защититься от дальнобойных ударов Украины. С этой целью враг начал пытаться создать единую систему противовоздушной обороны, латая "дыры" старыми системами ПВО советского образца.

"Речь идет как о советских комплексах, так и о современных - враг пытается объединять их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь", - пояснил Юсов.

Россияне размещают системы ПВО возле всех крупных городов. Также прикрываются промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты ВПК и объекты, которые имеют важное политическое значение. Несмотря на это, Украина продолжает наносить разрушительные удары по РФ.

"Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражения. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% - это очень большие цифры", - резюмировал Юсов.

Гибридные системы ПВО в Украине

Украина еще с 2023 года работает над усилением собственной сети ПВО, комбинируя старые советские системы с новым западным вооружением. В частности, в октябре 2023 года The New York Times сообщил, что Украина и США совместно создали гибридные системы противовоздушной обороны.

Программа получила название FrankenSAM. Фактически, это модернизированные советские системы "Бук", которые используют зенитные ракеты калибра НАТО и новейшие радары. Системы такого типа очень хорошо показали себя во время отражения атак россиян - насколько хорошо, что производством подобных образцов заинтересовались в Армии США.

"Дроновые санкции" Украины

Отметим, что Украина продолжает планомерное уничтожение инфраструктуры РФ. В ночь на 29 октября Силы обороны Украины осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Под огнем оказались сразу три предприятия.

При этом россияне жаловались, что ряд регионов РФ был атакован еще до вечера 28 октября и в течение ночи 29 числа. Среди прочего, под ударами оказалась Московская область России и непосредственно Москва.

