Росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині, - ДПСУ

За його словами, найменше відбувається обстрілів саме в Чернігівській області. Найбільше обстрілів з боку ворога фіксується в межах Сумської та Харківської областей.

"Водночас по Чернігівській області, по кордону з Росією, на щастя, якихось спроб залучення саме піхотних груп з боку противника не фіксується. Це що не скажеш про дві інші", - сказав Демченко.

Він зазначив, що спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто.

"В першу чергу, якщо говорити про смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Шосткинський та Конотопський райони, а також Юнаківська громада", - уточнив речник.

Найбільш непроста ситуація - межі Харківщини, зокрема у Вовчанській громаді. Там не припиняються щоденні спроби противника розширити зону свого контролю, і тут ворог постійно діє саме піхотними групами, а до цього передують чисельні обстріли.