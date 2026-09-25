Росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині, - ДПСУ

У Чернігівській області по кордону з Росією залучення піхотних груп росіян наразі не відбувається. Однак вони спостерігаються у Сумській та Харківській областях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, найменше відбувається обстрілів саме в Чернігівській області. Найбільше обстрілів з боку ворога фіксується в межах Сумської та Харківської областей.
"Водночас по Чернігівській області, по кордону з Росією, на щастя, якихось спроб залучення саме піхотних груп з боку противника не фіксується. Це що не скажеш про дві інші", - сказав Демченко.
Він зазначив, що спроби розширити зону контролю з боку противника відбуваються досить часто.
"В першу чергу, якщо говорити про смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Шосткинський та Конотопський райони, а також Юнаківська громада", - уточнив речник.
Найбільш непроста ситуація - межі Харківщини, зокрема у Вовчанській громаді. Там не припиняються щоденні спроби противника розширити зону свого контролю, і тут ворог постійно діє саме піхотними групами, а до цього передують чисельні обстріли.
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що російські війська два дні поспіль намагалися прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках фронту, але майже ніде це їм не вдалося. Найгарячіше - на Сумщині, Харківщині та біля Донеччини.
Водночас протягом останніх кількох діб Сили оборони України просунулися в Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Окрім того, вони зірвали низку наступальних операцій армії РФ.
Також українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана.