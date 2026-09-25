Россияне пытаются расширить зону контроля на Сумщине и Харьковщине, - ГПСУ

В Черниговской области по границе с Россией привлечения пехотных групп россиян пока не происходит. Однако, они наблюдаются в Сумской и Харьковской областях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, меньше всего происходит обстрел именно в Черниговской области. Больше обстрелов со стороны врага фиксируется в пределах Сумской и Харьковской областей.
"В то же время по Черниговской области, по границе с Россией, к счастью, каких-либо попыток привлечения именно пехотных групп со стороны противника не фиксируется. Это что не скажешь о двух других", - сказал Демченко.
Он отметил, что попытки расширить зону контроля со стороны противника происходят достаточно часто.
"В первую очередь, если говорить о полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, это Шосткинский и Конотопский районы, а также Юнаковская община", - уточнил спикер.
Наиболее непростая ситуация - границы Харьковщины, в частности в Волчанской общине. Там не прекращаются ежедневные попытки противника расширить зону своего контроля, и враг постоянно действует именно пехотными группами, а до этого предшествуют многочисленные обстрелы.
Напомним, на днях мы сообщали, что российские войска два дня подряд пытались прорвать украинскую оборону на нескольких участках фронта, но почти нигде это им не удалось. Горячее всего - на Сумщине, Харьковщине и возле Донетчины.
В то же время за последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, они сорвали ряд наступательных операций армии РФ.
Также у украинских военных есть положительные результаты во время контрнаступательных действий в районе Лимана.