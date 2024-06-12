Росіяни намагаються просунутися у трьох ділянках на Покровському напрямку, - Генштаб

Покровський напрямок фронту залишається одним з найбільш активних. Окупанти намагаються просунутися там відразу на трьох ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

За минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Від початку поточної доби вже зафіксували 40 бойових зіткнень. Окупанти завдали ракетного та п'ять авіаційних ударів, а також 623 рази обстріляли позиції українських військ.

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій. За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога склали 86 осіб вбитими та пораненими.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони. Вчора на даному напрямку ворог втратив 141 особу.

На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять - іще тривають.

Протягом минулої доби на Краматорському напрямку ворог втратив 64 особи, з них 25 – безповоротно.

На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак позицій, три з яких успішно відбито. Минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб.

скриншот deepstatemap.live

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, бої тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

