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Россияне пытаются продвинуться в трех участках на Покровском направлении, - Генштаб

Украина, Среда 12 июня 2024 12:14
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Россияне пытаются продвинуться в трех участках на Покровском направлении, - Генштаб Фото: оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Покровское направление фронта остается одним из самых активных. Оккупанты пытаются продвинуться там сразу на трех участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. С начала текущих суток уже зафиксировали 40 боевых столкновений. Оккупанты нанесли ракетный и пять авиационных ударов, а также 623 раза обстреляли позиции украинских войск.

Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой. По уточненной информации, за прошедшие сутки потери врага составили 86 человек убитыми и ранеными.

На Лиманском направлении ведутся бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны. Вчера на данном направлении враг потерял 141 человека.

На Северском направлении напряжена обстановка вблизи Спорного и Раздоловки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отражены без успеха для врага, девять - еще продолжаются.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из них 25 - безвозвратно.

На Покровском направлении оккупанты предпринимают попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодняшний день уже произошло 10 атак позиций, три из которых успешно отбиты. За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек.

Россияне пытаются продвинуться в трех участках на Покровском направлении, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, бои продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что главное внимание враг сосредотачивает на Покровском и Кураховском направлениях. Там самое большое количество штурмовых подразделений из состава восьми бригад РФ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 980 оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 521 тысячу солдат.

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