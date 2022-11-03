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Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв

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Донбас, Четвер 03 листопада 2022 09:56
Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв Фото: оновлена карта війни в Україні 3 листопада (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська попри втрати на Донбасі намагаються прорватися біля міст Бахмут та Соледар, йдуть тяжкі бої. Тим часом як на півдні окупанти будують оборонні лінії, але відомо і про локальні зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв

Схід України

(Схід Харківської області-Захід Луганської області)

За даними карт, українські війська, ймовірно, продовжують контрнаступальні дії в напрямку Сватового та Кремінного.

Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв

Разом з тим, повідомляється про бої в районі Ягідного, Миколаївки, Орлянки, Куземівки. Як окупанти заявляють, там вони "відбили українські атаки". Тим часом ймовірні бої поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки (остання важлива своїм доступом до траси між Кремінною та Сватовим).

Своєю чергою українські бійці повідомляють про відбиття ворожих атак у Макіївці, Невському, Білогорівці.

Припускається, що російські війська, ймовірно, ведуть штурм на захід і південь від Кремінної, щоб стримати українські контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового, втім ЗСУ дають відсіч ворогу.

Донецька область

Війська РФ продовжують наступальні дії навколо Бахмута, де зараз епіцентр бойових дій в Україні (також і Соледар). Стрімко прорвати українську оборону в Соледарі та Бахмуті намагаються найманці ПВК "Вагнера", на підступах до обох міст точаться запеклі бої.

Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв

Також окупанти продовжили наступальні дії в напрямку Авдіївка-Донецьк. Втім, ЗСУ відбили російські штурми поблизу Первомайського та Новомихайлівки. Навіть попри використання "Шахедів-136" у районі Вугледару, є дані про втрати росіян.

Тим часом бої навколо Павлівки сповільнилися, але не припинилися, оскільки російські війська безуспішно намагаються знищити українські сили у Павлівці та Новомихайлівці (25 км на південний захід від Донецька).

Південь України

Окупанти на півдні продовжують підготовку до оборонних дій вздовж річки Дніпро в Херсонській області, ворог намагається утримати зайняті позиції.

Росіяни намагаються прорватися на Донбасі та локальні зіткнення на півдні: карти боїв

Так, росіяни встановлюють залізобетонні "доти" (бетонна оборонна споруда з вогневими ямами для стрілецької зброї та артилерійських систем) у Голій Пристані, маскують вогневі точки у Каховці. Йдуть локальні бої - відомо про зіткнення за 40 км на північний схід від Берислава, у Дудчанах із російськими розвідгрупами.

Втім, українські бійці на півдні продовжують нищити російську техніку та особовий склад. Зокрема, нещодавно було завдано ударів по ворогу в Бериславському районі та аж до Генічеського району, який межує з окупованим Росією Кримом.

Нагадаємо, раніше в Міноборони також зазначали, що Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту, оскільки Бахмут і Соледар є епіцентром боїв.

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