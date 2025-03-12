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Росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області біля Новенького, - ДПСУ

Середа 12 березня 2025 14:35
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Росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області біля Новенького, - ДПСУ Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (Facebook-сторінка Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються зайти на територію Сумської області, щоб оточити Сили оборони, які перебувають у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Сказати, що росіяни там (біля Новенького, - ред.) прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області", - сказав Демченко.

Як пояснив Демченко, головним завдання для українських бійців, є недопущення перетину кордону ворогом.

"Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке", - додав він.

За словами речника ДПСУ, на напрямку ворог не може використовувати техніку, у зв'язку з чим відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.

Ситуація у Сумській області

Наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація про нібито прорив ворога у селі Новеньке, але пізніше це було спростовано.

Як пояснював раніше Демченко, що окупанти намагаються розширити зону активних бойових дій на межі регіону. Водночас ворог направляє малі штурмові групи в бік Новенького, намагаючись закріпитися на цих позиціях.

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