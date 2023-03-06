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Росіяни намагаються продавити фланги української оборони у Бахмуті, - ДПСУ

Ілюстративне фото: росіяни намагаються продавити фланги української оборони у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються продавити фланги української оборони у місті-фортеці Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення українського бійця Держприкордонної служби з Бахмуту.

За словами військового, росіяни із самого ранку обстрілюють Бахмут. Окупанти здебільшого здійснюють атаки з мінометів та артилерії.

"Намагаються продавити наші фланги, але Держприкордонслужба спільно зі своїми побратимами стоїть незламно на своїх позиціях. Ми робимо все, щоб ворог не зайшов у місто", - сказав боєць.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ Сергій Череватий зазначав, що українські захисники продовжують обороняти Бахмут. У місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених.

До того ж, лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко повідомляв, що наші бійці продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут.

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БахмутГосударственная пограничная служба