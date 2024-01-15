Росіяни безуспішно намагаються пробити українську ППО, - ISW

У звіті йде відсилка на російського блогера, який зазначає, що російські війська останнім часом завдавали ударів по Україні з використанням різних типів ракет, зокрема гіперзвукових балістичних ракет Х-47 "Кинджал". Блогер також стверджує, що російські сили запустили невизначені повітряні приманки та безпілотники Shahed для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Водночас експерти ISW спостерігали, як російські сили експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист українських систем протиповітряної оборони, адже українські сили адаптувалися до російських ударних схем.

Також в Інституті не виключають, що Росія, можливо, нарощує зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже за деяких обставин, цей тип ракет може бути більш успішним в ураженні цілей в Україні.

"14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні", - йдеться у звіті ISW.

Масштабний обстріл України 13 січня

Вранці 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Військові агресора випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Зокрема, з шести випущених по Україні аеробалістичних "Кинджалів", три не досягнули своєї цілі. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Раніше в ISW зазначили, що українська ППО ефективно адаптується до ударів РФ.

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