Россияне безуспешно пытаются пробить украинскую ПВО, - ISW

В отчете идет отсылка на российского блогера, который отмечает, что российские войска в последнее время наносили удары по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал". Блогер также утверждает, что российские силы запустили неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

В то же время, эксперты ISW наблюдали, как российские силы экспериментировали с различными комбинациями ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, поскольку украинские силы адаптировались к российским ударным схемам.

Также в Институте не исключают, что Россия, возможно, наращивает усилия по получению баллистических ракет из-за рубежа, поскольку при некоторых обстоятельствах, этот тип ракет может быть более успешным в поражении целей в Украине.

"14 января представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине", - говорится в отчете ISW.

Масштабный обстрел Украины 13 января

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробаллистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Ранее в ISW отметили, что украинская ПВО эффективно адаптируется к ударам РФ.

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