Росіяни намагаються оточити Вугледар: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські джерела стверджували, що 29 і 30 січня українські війська проводили контрнаступ на північний захід від Сватового. 29 січня російський військовий блогер заявив, що українські війська спробували контратакувати в напрямку Куземівка (13 км на північний захід від Сватового), але російські війська відбили атаку. Інший російський "воєнкор" 30 січня заявив, що українські сили мінували мости на північний захід від Сватового на випадок, якщо російські сили спробують перетнути річку Оскіл. Він також стверджував, що українські сили переправляли техніку та особовий склад у район Куп’янська. Інший російський військовий блогер 30 січня заявив, що 144-та мотострілецька дивізія (20-та загальновійськова армія, Західний військовий округ) просунулася на один кілометр на північ і зайняла кілька невизначених лісосмуг поблизу Сватового.

29 і 30 січня російські війська продовжували наземні атаки з метою повернення втрачених позицій на захід від Кремінної. 29 і 30 січня українські війська повідомляли, що українські війська відбили наступ на Діброву (5 км на південний захід від Кремінної) і Білогорівку (12 км на південь від Кремінної) у Луганській області та Ямполівку (16 км на захід від Кремінної) у Донецькій області. 30 січня російський "воєнкор" заявив, що російські війська здійснили невизначений наступ у районі Діброви та атакували в напрямку Ямполівки. 29 січня російські військові лблогери опублікували кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (Західний військовий округ), 4-ї бригади територіальної оборони так званої "ЛНР" та 144-ї мотострілецької дивізії ведуть наступальні дії поблизу Кремінної. На геолокаційних відеозаписах бойових дій, опублікованих 30 січня, видно, як українські сили обстрілюють невизначені російські цілі на захід від Діброви в невстановлену дату, що вказує на те, що українські сили досягли незначного просування на південний захід від Кремінної.

Українські війська продовжують обстріли районів зосередження Росії в тилу Луганської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують наслідки нібито українського удару HIMARS по лікарні в Новоайдарі (55 км на схід від Кремінної вздовж траси H21 Старобільськ-Луганськ) Луганської області. 30 січня так зване "Народне ополчення ЛНР" заявило, що українські сили застосували НІМАRS для удару по Алчевську (38 км на захід від Луганська). Повідомляється, що українські сили завдали удару по Кадіївці (48 км на захід від міста Луганськ) з HIMARS в ніч з 29 на 30 січня.

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували незначне просування під час наземних атак навколо Бахмута 29 і 30 січня. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського (30 км на північний схід), Роздолівки (13 км на північний схід), Солі (10 км на північний схід), Благодатного (7 км на північ), Парасковіївки (5 км на північ), Васюківки (15 км на північ); і на південний захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на південний захід), Кліщіївки (7 км на південний захід), Курдюмівки (13 км на південний захід) та Озерянівки (15 км на південний захід). Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 28 січня оголосив, що вони взяли під контроль Благодатне - це твердження пізніше підтверджено геолокаційними знімками, опублікованими 29 січня, на яких видно бійців групи "Вагнера" вздовж траси Т1302 Бахмут-Сіверськ на південь від Благодатного. Російські "воєнкори" стверджують, що бойовики групи "Вагнера" на північний схід від Бахмута продовжують атакувати Красну гору (5 км на північ від Бахмута) і досягли околиць села Сакко і Ванцетті (10 км на північ від Бахмута). Кілька російських джерел припустили, що наступ росіян на північний схід від Бахмута вздовж T1302 має на меті наступ на Сіверськ з півдня. Це твердження є малоймовірним, враховуючи зосередженість зусиль групи "Вагнера" на цілях, ближчих до Бахмута та більш безпосередньо пов’язаних з охопленням або оточенням цього міста. Російський військовий блогер також заявив, що "вагнерівці" штурмують населені пункти в районі Забахмутівки на сході Бахмута. Російські джерела продовжували обговорювати спроби "Вагнера" на південь від Бахмута просунутися на північний захід з району Кліщіївки та перерізати трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут біля Іванівського.

29 і 30 січня російські війська продовжували наземні обстріли західних околиць Донецька. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Водяного (на північно-західній околиці Донецька), Мар’їнки і Новомихайлівки (на південно-західній околиці). Російський військовий блогер заявив, що під Невельським, також на північно-західній околиці Донецька, діють підрозділи 100-ї бригади так званої "ДНР". Зйомки бойових дій з геолокації з Водяного показують, що російські війська, ймовірно, зайняли населений пункт з 16 січня. Російські джерела продовжували обговорювати бої в західній частині Мар'їнки 30 січня.

29 і 30 січня російські війська продовжували наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Побєди (8 км на південний захід від Донецька вздовж траси Т0524 Донецьк місто-Вугледар) та Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що 30 січня підрозділи СВО зайняли невизначені вигідні рубежі на цьому напрямку. Російські військові блогери продовжували обговорювати важкі бої у Вугледарі 29 і 30 січня, і один "воєнкор" стверджував, що станом на 30 січня російська морська піхота просувається вглиб Вугледара. Російські військові блогери стверджували, що російські війська перекрили трасу Т0524 поблизу Вугледара та намагаються захопити шахту "Південнодонбаська" на північний схід від Вугледара, щоб оточити населений пункт. Російські джерела опублікували кадри наступальних дій росіян у районі Вугледара з 29 по 30 січня.

"Південна вісь"

29 і 30 січня російські війська не проводили підтверджених наземних ударів у Запорізькій області. Начальник українського Об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 30 січня підтвердив, що російські війська не ведуть наступальних дій на запорізькому напрямку та не зосередили достатньо живої сили і техніки для повномасштабного наступу. Єрін зазначив, що російські сили продовжують проводити невдалі атаки групами по 10 осіб у деяких невизначених районах, щоб покращити свої тактичні позиції. 29 і 30 січня деякі російські джерела, у тому числі Міноборони (МО), стверджували, що російські війська зайняли невизначені вигідні позиції на запорізькому напрямку. Інші російські джерела стверджували, що російські сили не проводили наступальних операцій у цьому районі.

Українські війська продовжували обстрілювати російські тилові райони Запорізької області. 29 січня українські війська завдали удару з HIMARS по залізничному мосту у Світлодолинському на трасі Т0401 Мелітополь-Токмак. Російський "воєнкор" стверджував, що під час удару загинули робітники, які ремонтували пошкодження на мосту від попередніх українських ударів, і що залізничний міст постачає російські сили ближче до лінії фронту.]

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська завдали ударів запалювальними боєприпасами по районах на півдні України 29 і 30 січня. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська застосували запальні боєприпаси для ударів по Бериславу, Херсонська область, 29 січня та Оріхову, Запорізька область, 30 січня. Український чиновник опублікував відео детонації запальних боєприпасів над Бериславом у ніч на 29 січня. Триваюче використання Росією запальних боєприпасів підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російські сили стикаються з нестачею звичайних артилерійських боєприпасів.

29 та 30 січня російські війська продовжували обстріли звичайних ділянок у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.